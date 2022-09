ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach einer Strategieveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Ölkonzern habe bei dieser Gelegenheit nicht nur alle russischen Vermögenswerte aus seinen Zielen herausgerechnet, sondern auch die Planung für die Investitionen angehoben, schrieb Analyst Henri Patricot am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem hätten die Franzosen eine Sonderdividende angekündigt, inklusive derer die Ausschüttungen an die Aktionäre ein wenig über seinen Schätzungen lägen./gl/la



