NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies nach Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Diesen zufolge werde das etwas schwächer als erwartet gelaufene Fördergeschäft durch ein starkes Flüssiggas-Business sowie überraschend hohe Margen im Raffineriegeschäft kompensiert, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften nun ein wenig steigen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 02:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 02:59 / ET





