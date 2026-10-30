TotalEnergies Aktie

85,35EUR 1,20EUR 1,43%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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30.10.2026 16:44:18

TotalEnergies Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies von 87 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe im dritten Quartal hohe Ergebniszuwächse u?ber den Erwartungen generiert, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verschuldung sinke und die Ausschu?ttungen an die Aktionäre würden größer. Das Unternehmen sei für jedes Umfeld gut aufgestellt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
85,53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
85,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

TotalEnergies 85,65 1,78% TotalEnergies

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