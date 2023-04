ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Angekündigte höhere Kapitalausschüttungen seien ein Signal von Kapitaldisziplin bei dem französischen Öl- und Gaskonzern, schrieb Analystin Amy Wong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum Quartalsbericht allgemein schrieb sie, dass dieser ohne Überraschungen gewesen sei./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 18:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





