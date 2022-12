NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von Totalenergies auf die branchenübergreifende "Analyst Focus List" gesetzt. Analyst Christyan Malek hob das Kursziel für die Aktien der Franzosen in einem Ausblick für die Energiebranche 2023 vom Freitag von 66 auf 68 Euro und ließ die Einstufung auf "Overweight". Das positive Marktumfeld und die hohe Kapitaldisziplin dürften für die Anleger herausragende Renditen ergeben, so der Experte. Seine Favoriten neben Totalenergies sind Shell und die doppelt hochgestuften Papiere von Galp./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.