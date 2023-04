LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Wegen der zuletzt rückläufigen der Öl- und Gaspreise ist der europäische Energiesektor laut Analyst Joshua Stone in diesem Jahr den anderen Branchen hinterhergehinkt. Daher habe er seine Schätzungen nun um 25 Prozent gesenkt, schrieb Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Ölunternehmen. Überschüssige freie Barmittel finanzierten jedoch weiterhin den Rückkauf von Aktien. Zudem sieht er zunehmend attraktive Risiko-Rendite-Verhältnisse./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.