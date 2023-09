NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Totalenergies vor dem Kapitalmarkttag des Öl- und Gaskonzerns von 60 auf 65 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Sector Perform" belassen. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf Wachstum und dem Fördergeschäft liegen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für einen geringeren Schadstoffausstoß dürften angehoben werden, es blieben aber Fragezeichen angesichts der gegenwärtig herausfordernden Lieferbedingungen. Nach starker Kursentwicklung in den zurückliegenden Monaten sieht der Experte im Sektor bessere Chancen in anderen Aktien./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 17:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 00:45 / EDT



