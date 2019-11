ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Nachdem das Geschäftsjahr 2019 fast in trockenen Tüchern sei, rücke nun das große Fragezeichen hinter 2020 in den Fokus, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es werde zwar eine Herausforderung für die Lkw- und Bustochter von Volkswagen (VW), die Expertin weist aber auf durchaus vorhandene Silberstreifen am Horizont hin./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 19:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



