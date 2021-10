FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Traton von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der Sommerpause, Engpässen in der Lieferkette sowie Streikmaßnahmen dürfte die Lkw-Produktion im dritten Quartal unter der des zweiten Jahresviertels gelegen haben, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Die niedrigen Lagerbestände und der weiter zunehmende Auftragsbestand sollte sich aber positiv auf die Preise für Neu- und Gebraucht-Lkw auswirken./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 05:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.