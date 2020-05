FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Traton von 13,30 auf 15,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Geschäftslage der Volkswagen-Lkw-Tochter könnte noch weit ins laufende Geschäftsjahr hinein von der Covid-19-Pandemie in Brasilien stark belastet sein, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angekündigte Zwangsabfindung der Minderheitsaktionäre bei MAN und die Komplettübernahme von Navistar belasteten zunächst finanziell. Langfristig könnten diese Maßnahmen die Entwicklung bei Traton aber begünstigen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 08:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / 11:40 / MESZ



