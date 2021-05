HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Traton nach Zahlen der VW-Nutzfahrzeugholding von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Auftragseingänge im ersten Quartal hätten einen Rekordwert erreicht, während die Marke MAN infolge der Restrukturierung erneut tief in die roten Zahlen gerutscht sei, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Ziel des Vorstandes müsse mittelfristig das Ausrollen einer Modulstrategie sein, ähnlich wie im Pkw-Bereich des Volkswagen-Konzerns, um deutliche Synergien bei MAN, Scania und Navistar zu heben./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2021 / 10:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2021 / 11:06 / MESZ



