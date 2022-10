NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 15 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Himanshu Agarwal rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison mit einem starken dritten Quartal der Lkw-Hersteller. Richtung Jahresende ist er hier optimistischer als bei Autokonzernen und Zulieferern angesichts niedriger Bewertungen, zulegendem Auftragseingang und starker Preisdynamik./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 17:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 19:00 / ET



