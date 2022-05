NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton nach dem jüngsten Kapitalmarkttag in Schweden auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe seine mittelfristige Strategie vorgestellt, mit klaren Details über die Margentreiber der einzelnen Konzernmarken, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel einer neunprozentigen Marge für die Traton-Gruppe im Vergleich zu fünf Prozent im Jahr 2021 werde angetrieben durch die operative Wende bei MAN, ein besseres Fahrzeuggeschäft bei Scania, diverse Leistungsverbesserungen bei Navistar sowie durch den Aufbau der Produktion in China./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 06:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 06:39 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.