NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton nach vorläufigen Auftrags- und Auslieferungszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Lkw-Auslieferungen hätten enttäuscht, wohingegen die Verkäufe deutlich besser ausgefallen seien als gedacht, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur endgültigen Bilanzvorlage Anfang März dürfte der Fokus auf weiteren Details hierzu liegen sowie auf den Barmitteln und dem Ausblick für 2023./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 10:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



