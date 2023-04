NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton vor detaillierten Zahlen zum ersten Quartal von 16,70 auf 19,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Eckzahlen der europäischen Nutzfahrzeughersteller seien bisher geprägt gewesen von Steigerungen des Umsatzes und operativen Ergebnisses (Ebit) aufgrund höher als erwarteter Preise, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie rechnet daher zur Vorlage der vollständigen Zahlen einerseits mit einer Anhebung der Ebit- und Margenprognosen für das Gesamtjahr. Andererseits dürften die Prognosen zu den Umsätzen im Gesamtjahr unverändert oder leicht nach unten revidiert werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 18:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.