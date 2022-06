NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach dem Rücktritt von Konzernchef Fritz Joussen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Mit Finanzchef Sebastian Ebel sei der richtige Nachfolger Joussens gefunden worden, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf Ebels Erfahrungen aus den profitableren Segmenten wie Kreuzfahrten und Hotels./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 08:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2022 / 08:22 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.