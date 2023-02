NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der Reisekonzern habe mit seinem Umsatz, der fast wieder das Vor-Corona-Niveau von vor drei Jahren erreicht habe, positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem ließen die Buchungszahlen im Januar auf ein starkes Sommergeschäft hoffen. Derweil falle der Quartalsverlust deutlicher als prognostiziert aus, sodass die Konsensschätzungen stagnieren dürften./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 06:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2023 / 06:46 / UTC





