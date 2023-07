NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Analyst Richard Clarke hob in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Rolle Indiens am globalen Tourismusmarkt hervor. Indien werde wohl der nächste große Reisemarkt, nachdem China in diesem Jahr als weltweit bevölkerungsreichstes Land abgelöst werden dürfte. Westliche Tourismus-Unternehmen hätten dies bereits erkannt, wie geplante Hotel-Neueröffnungen durch Hilton und Accor zeigten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 12:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 05:30 / UTC





