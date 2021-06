NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Tui angesichts der Aufstockung einer im April begebenen Wandelanleihe auf "Underperform" mit einem Kursziel von 0,9 Euro belassen. Die vom Reisekonzern zur finanziellen Überbrückung der Corona-Krise zusätzlich benötigten 190 Millionen Euro seien - ex Rückzahlungen - weniger als die Liquidität eines Monats, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer ersten Reaktion am Montag. Sie nannte den Betrag "einen Tropfen im Ozean" im Vergleich zu Tuis KfW-Kredit von mehr als 2,5 Milliarden Euro, der 2022 fällig werde./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 12:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 12:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.