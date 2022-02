NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der Verlust des Reisekonzerns liege über der Konsensschätzung, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittelfristig sieht sie zudem weiterhin Risiken für die Liquidität und die Bilanz. Die Bewertung der Aktie erscheine angemessen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 02:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 02:07 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.