LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Tui von 470 auf 690 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Bewertungen im Reisesektor signalisierten Sorgen mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Nachfrage und der Preise, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Eine Umfrage der britischen Investmentbank unter Verbrauchern sei aber ermutigend. Sie lasse in den kommenden zwölf Monaten ein weiteres Wachstum bei Auslandsreisen erwarten, die für Pauschalreisen-Anbieter wie Tui wichtig seien./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2023 / 04:10 / GMT





