NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Twitter Inc auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Eine wichtige Frage für den Kurznachrichtendienst bleibe die Erreichung eines größeren Nutzerkreises, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Anlageempfehlung spiegele das auf dem derzeitigen Kursniveau relativ ungünstige Chance-Risiko-Profil der Aktie wider. Zudem lägen seine Schätzungen für die kommenden fünf Jahre unter den Konsensprognosen./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 00:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.