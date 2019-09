FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat UBS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 13,50 auf 13,00 Franken gesenkt. Ungeachtet der Sorgen am Markt um das Aktienrückkaufprogramm halte er die Dividende der Bank für sicher, schrieb Analyst Nicolas Payen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Pause beim Aktienrückkaufprogramm sei im Kurs größtenteils eingepreist. Nach Veränderungen im Management könnten nun vor allem in der Vermögensverwaltung neue Maßnahmen getroffen werden, die den auf ein Mehrjahrestief gesunkenen Aktienkurs antreiben könnten./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.