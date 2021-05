FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat UBS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 17 Franken angehoben. Bei seinem neuen Schweizer Bankfavoriten bekämen Anleger "Premium zum Discount", schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die globale Vermögensverwaltung und Aktienrückkäufe ist er nach eigener Aussage optimistischer als der Markt./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 03:01 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.