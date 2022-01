NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für UBS vor Jahreszahlen sowie erwarteten strategischen Aussagen von 22 auf 23 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut verspricht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positive Kurstreiber, die Resultate sollten die Erwartungen erneut übertreffen. Sie glaubt außerdem, dass es ambitionierte Profitabilitätsziele geben werde und umfangreicher als erwartete Aktienrückkäufe./tih/mis



