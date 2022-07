FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat UBS nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Nach mehreren Quartalen mit positiven Überraschungen sähen die aktuellen Resultate der Schweizer Bank angesichts überraschend niedriger Erträge schwächer aus, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch niedrigere Kosten und Abschreibungen auf Kredite hätten dies zumindest teilweise kompensiert. Auch die geringfügig enttäuschende Kapitalausstattung sei immer noch gut./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 06:45 / CET



