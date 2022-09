NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach der Absage des Kaufs des US-amerikanischen Online-Vermögensverwalters Wealthfront auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,60 Franken belassen. Der Schritt komme überraschend, dürfte angesichts der stark gefallenen Werte vieler Fintechs bei Anlegern durchaus gut ankommen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Sonntag vorliegenden Studie. So habe die UBS wohl bessere Möglichkeiten die 1,4 Milliarden US-Dollar zu verwenden. Wünschenswert wären dennoch mehr Details zum Hintergrund der Absage./mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2022 / 03:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2022 / 03:57 / ET



