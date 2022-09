NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,60 Franken belassen. Dass die Schweizer Bank für 2022 die Bardividende anheben und Aktien für mehr als die bisher angestrebten 5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen wolle, wertete Analystin Flora Bocahut leicht positiv. Die Ankündigungen folgten der bereits vor zehn Tagen abgesagten Übernahme von Wealthfront für 1,4 Milliarden Dollar, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 03:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 03:56 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.