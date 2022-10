NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum dritten Quartal von 19 auf 21 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines erneut schwierigen Jahresviertel für die Großbank habe der Gewinn die Markterwartung übertroffen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Ergebnisse aller operativen Bereiche positiv überrascht. Die Schweizer haben der Expertin zufolge eine gute Kostenkontrolle gezeigt./la/bek



