UBS Aktie
|42,53EUR
|-0,46EUR
|-1,07%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für UBS mit einem fairen Aktienwert von 49 Franken auf "Kaufen" belassen. Nach den guten Quartalszahlen sei die Anlagestory voll intakt, schrieb Philipp Häßler am Freitag. "Die Diskussion um die zukünftigen Kapitalanforderungen wird das wichtigste Thema bleiben. Wir gehen davon aus, dass die Lobbyarbeit der UBS erfolgreich sein wird."/rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Kaufen
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
42,67 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
39,09 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt mittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Zürich: SMI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: So performt der SLI mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: Zum Start Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
29.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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|DZ BANK
|28.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
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|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|42,46
|-1,23%
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|14:05
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|GSK Halten
|DZ BANK
|13:56
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13:51
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research