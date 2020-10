ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum dritten Quartal von 14,50 auf 15,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Großbank habe einen bereinigten Vorsteuergewinn berichtet, der um mehr als 20 Prozent über der Marktprognose gelegen habe, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet nun mit einem höheren verwalteten Vermögen, positiven Auswirkungen auf den operativen Verschuldungsgrad und einer Wiederbelebung der Kundenaktivität nach den US-Präsidentschaftswahlen. Dies alles dürfte zu höheren Konsenserwartungen beim Ergebnis führen. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2022 im Schnitt um 6 Prozent an./ck/mis



