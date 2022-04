NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 20 auf 21 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Vorteile aus den schwankungsfreudigen Märkten für das Handelsgeschäft der Schweizer Großbank habe sie in diesem Umfang nicht berücksichtigt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die von der Zinsstrukturkurve ausgehenden günstigen Effekte. Sie erhöhte unter dem Strich die Prognose für das Vorsteuerergebnis in diesem Jahr um vier Prozent./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 18:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.