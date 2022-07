ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UBS mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht von 24 auf 23 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst John Peace kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Schweizer Bank. Er begründete dies hauptsächlich mit den niedrigeren verwalteten Vermögen aufgrund der turbulenten Aktienmärkte. An seinen hohen Prognosen zur Kapitalrendite hält er fest und lobte das beibehaltene enorme Tempo der Aktienrückkäufe. Auch durch das globale Wachstumsprofil der UBS sieht er seine Kauf-Empfehlung gerechtfertigt./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 03:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



