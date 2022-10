ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis im dritten Quartal habe deutlich über der Konsensschätzung gelegen, was in erster Linie auf geringere Kosten und Rückstellungen zurückzuführen sei, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Rückenwind durch die Nettozinserträge bis 2023 stehe allerdings ein zunehmender Kostendruck gegenüber./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 09:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





