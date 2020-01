NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die UBS-Aktie vor Bekanntgabe der Jahreszahlen von 14,50 auf 15,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Großbank dürfte mit dem Zahlenwerk auch eine Aktualisierung ihres fortlaufenden Dreijahresplans einschließlich neuer Geschäftsziele veröffentlichen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Hauptaugenmerk des Marktes dürfte sich auf das Kostenmanagement der Schweizer richten. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung seines Bewertungshorizonts von 2020 auf 2021./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2020 / 18:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.