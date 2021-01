NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 15 auf 16 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die bereinigten Gewinnschätzungen je Aktie in den Jahren bis 2023 um bis zu sechs Prozent an. Außerdem erhöhte er die Erwartungen an die Aktienrückkäufe der Schweizer Großbank. Die Papiere blieben sein "Top Pick" unter den europäischen Banken./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 18:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.