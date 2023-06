NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. "Tag 1 für den neuen Konzern", schrieb Analystin Anke Reingen am Montag nach Abschluss der Übernahme der Credit Suisse. Sie hatte ihre Schätzungen bereits nach der Ankündigung mit Pro-Forma-Zahlen angepasst. "Der Abschluss ist ein wichtiger Schritt, nicht nur wegen des ersten Tags, sondern weil die Integration nun wirklich beginnen kann", so die Expertin./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2023 / 06:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2023 / 06:49 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.