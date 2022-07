LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS nach vorgelegten Quartalszahlen von 15 auf 14 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er sei überrascht gewesen, dass die Schweizer Großbank bei den Nettozinserträgen im weltweiten Vermögensverwaltungsgeschäft die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er für diesen Bereich nun seine Schätzungen, die über den Markterwartungen gelegen hätten, gesenkt. Zudem kappte er seine Annahmen zu den Aktienrückkäufen in den Jahren 2023 und 2024./ck/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 18:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 18:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.