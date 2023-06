LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 16,50 auf 16,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es sehe vielleicht so aus, als habe die UBS mit der Übernahme der Credit Suisse einen überzeugenden Deal verhandelt, doch werde dies vom gegenwärtigen Aktienkurs bereits überdeutlich reflektiert, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem stehe die UBS vor erheblichen Herausforderungen. Die Papiere anderer europäischer Banken wie BNP Paribas, Societe General, ABN Amro oder Unicredit erschienen ihm viel attraktiver./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 04:10 / GMT



