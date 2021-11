ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Under Armour von 38 auf 40 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Analyst Jay Sole in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, rechnet er bei dem Sportartikelkonzern nach dem starken dritten Quartal mit weiteren positiven Überraschungen. Er erhöhte deutlich seine diesjährigen Gewinnschätzungen je Aktie und auch jene für die beiden Folgejahre. Sein Kursziel stiege mit den Erwartungen für 2023. Es liege nun mehr als die Hälfte über dem aktuellen Kurs der Aktie, untermauerte er seinen Optimismus./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 06:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.