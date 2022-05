NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Under Armour nach einer Analystenkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 23 auf 16 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der überraschend deutliche Rückgang der Bruttogewinnmarge resultiere aus unerwartet hohen Frachtkosten des Sportartikelherstellers, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl habe das Management bestätigt, dass sich das Marktumfeld weiterhin "dynamisch" entwickele./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 18:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 18:35 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.