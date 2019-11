NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unicredit von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere der italienischen Bank böten nach wie vor das Potenzial für eine Neubewertung durch eine vereinfachte Bilanz, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Verkauf des Türkei-Geschäfts würde Mittel frei machen, die in effizientere Bereiche fließen könnten./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 12:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.