NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit nach einer hausinternen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das Management der italienischen Bank habe von günstigen Trends in seinen Kernregionen berichtet, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch in Italien seien noch keine Anzeichen für eine Verschlechterung zu erkennen. Mit Blick auf die Reduzierung der Russland-Aktivitäten würden derzeit die Optionen geprüft./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 17:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



