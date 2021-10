LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 9,50 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Paola Sabbione rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie zu italienischen Banken damit, dass der Druck auf die Nettozinsmargen und -erträge eher gering sein dürfte. Wegen des hohen Anteils der Nettozinserträge an den Gesamterträgen der meisten Banken, dürften solche Finanzinstitute mit einem hohen oder wachsenden Anteil an Gebühreneinnahmen und Versicherungserträgen besser abschneiden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 04:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.