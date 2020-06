NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analystin Delphine Lee verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die EZB an einer Bad Bank zum Schutz vor den Folgen einer Flut an faulen Krediten infolge der Covid-19-Krise arbeitet. Bei italienischen Banken ist die Expertin vorsichtig mit Blick auf zusätzliche Kreditverluste./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 00:15 / BST



