NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 12,00 auf 11,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar habe sie in Erwartung weiter steigender Zinsen ihre Ergebnisschätzung je Aktie der italienischen Großbank für die Jahre 2023 und 2024 angehoben, zum Teil werde dies aber von höheren Rückstellungen und Steuern wieder aufgehoben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das gesenkte Kursziel verwies sie zugleich vor allem darauf, dass eine geringere Kapitalausstattung und Bewertungsanpassungen aufgrund der vollständigen Abschreibung des Offshore-Engagements in Russland die Ertragsverbesserung wieder aufzehren dürften./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 18:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.