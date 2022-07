NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 11,70 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Italienische Banken seien nach der Schuldenkrise des Landes weit gekommen mit der Sanierung ihrer Bilanzen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der geldpolitischen Wende mit strafferen Zügeln der Europäischen Zentralbank stehe die immer noch hohe Verschuldung des Landes aber wieder im Fokus. Und die Geldinstitute blieben verwundbar mit ihrem vergleichsweise hohen Russland-Engagement, großem Bestand italienischer Staatsanleihen, schwächerem Kreditwachstum und hoher Sensibilität gegenüber hohen Finanzierungskosten. Anleger dürften sich bei italienischen Banken zurückhalten, solange die Wirtschaftslage so unsicher sei, erklärte Lee./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 21:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.