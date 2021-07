ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Unicredit vor dem Start der Berichtssaison der europäischen Banken auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Unterschiede in den Nettozinsertragstrends zwischen solchen Banken, die stärker auf die langsamer wachsende Eurozone ausgerichtet seien und solchen, die auf die schneller wachsenden Schwellenländer, die USA und Großbritannien ausgerichtet seien, sollten sich fortgesetzt haben, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu südeuropäischen Finanzinstituten. Bei der Unicredit könnte unter anderem der anstehende Kapitalmarkttag zu einem positiven Kurstreiber werden./ck/bgf



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 20:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / 03:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.