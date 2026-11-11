UniCredit Aktie

83,23EUR -0,80EUR -0,95%
UniCredit ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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11.11.2026 07:40:44

UniCredit Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 94 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee attestierte der italienischen Bank am Dienstag starke Dynamik, was den Zinsüberschuss betrifft. Trotz der anfänglichen Auswirkungen der Commerzbank-Übernahme geht er davon aus, dass sich die angenommene Kernkapitalquote bis Ende 2028 auf 14,5 Prozent verbessert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
85,02 € 		Abst. Kursziel*:
17,62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
83,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,15%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:40 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
10.11.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
10.11.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
10.11.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

UniCredit S.p.A. 83,23 -0,95% UniCredit S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

11:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:54 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:48 Henkel vz. Neutral UBS AG
10:48 Vodafone Group Sell UBS AG
10:47 Infineon Neutral UBS AG
10:46 Brenntag Hold Warburg Research
10:45 Medios Buy Warburg Research
10:35 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:33 KSB Buy Warburg Research
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:14 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
10:00 Brenntag Neutral UBS AG
09:58 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 KWS SAAT Add Baader Bank
09:16 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:10 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:10 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:07 K+S Sell Deutsche Bank AG
09:07 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:58 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:55 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:55 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:45 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
08:43 Unilever Buy Deutsche Bank AG
08:36 Medios Buy Deutsche Bank AG
08:36 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
08:21 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:19 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08:18 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
08:18 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
08:18 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
08:17 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
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