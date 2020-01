FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Unilever PLC vor Zahlen der europäischen Konsumgüterunternehmen zum vierten Quartal auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 4500 Pence genannt. Sie rechne bei den Branchenkonzernen insgesamt mit wenigen Überraschungen, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Bei Unilever dürfte sich das Marktwachstum in wichtigen Schwellenländern deutlich abgeschwächt haben. Zudem könnte von den entwickelten Märkten weniger Rückenwind als erhofft gekommen sein./la/edh



